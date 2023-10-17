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Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri 1 İsrailli sivil hayatını kaybetti.

Lübnan'da 8 Ekim'de İsrail ordusu ve Hizbullah arasında sınır üzerinde başlayan çatışmalarda 8 Hizbullah, 2 İslami Cihat Üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299’u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

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Açıklamada, İsrail’in saldırılarında Gazze'de ölen kişi sayısının 3 bine, yaralanan kişi sayısının ise 12 bin 500'e yükseldiği ifade edildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından konuyla ilgili yazılı açıklamada yapıldı.

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