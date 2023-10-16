Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklarla Mücadele Müdürü Rami el-Abadile, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi sakinlerinin kullandığı suların kirlilik oranının oldukça yüksek olduğunu duyurdu.

İsrail'in saldırılarından önce suların arıtıldığını hatırlatan Abadile, şöyle devam etti:

"Elektriklerin kesik olması sebebiyle kuyulardan elde edilen sular kirli olarak dağıtılıyor. Bir haftadan beri suların kirli olarak kullanılması nedeniyle barınma merkezlerindeki çocuklarda ishal vakaları artmaya başladı."

İsrail'in bölgeye düzenlediği saldırıların beraberinde getirdiği zorunlu göç dalgası nedeniyle Gazzelilerin kişisel temizliklerini yapamadığını ve buna bağlı olarak da çeşitli cilt hastalıklarının görüldüğünü aktaran Abadile, Gazze Şeridi'nde günlük ortalama 2 bin tonu aşan çöplerin de birikmeye devam ettiğine dikkati çekti.

Abadile, çöplerin toplanamaması ve temiz suya erişim sorununa bağlı olarak gelecek günlerde Gazze Şeridi'nde kolera ve benzeri tehlikeli salgın hastalıkların yayılmasından endişe ettiklerini vurgulayarak devam eden saldırılardan dolayı çocukların aşı takvimlerinin de sekteye uğradığını kaydetti.