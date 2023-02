Meslek seçimi hayattaki en önemli kararlardan biri. Meslek seçerken sadece para kazanma yönteminizi belirlemekle kalmaz, aynı zamanda uzun yıllar günün en verimli saatlerinde nelere ilgi duyacağınızı da seçersiniz. Bu noktaları göz önünde bulundurarak çağın koşullarına uygun bir meslek seçimi yapılması gerekiyor.

İngiltere'de yer alan Oxford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, gelecek 10 yıl içinde pek çok meslek otomatik olarak yapılabilecek.

İşte geleceğin meslekleri...

İŞTE GELECEĞİN MESLEKLERİ: YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİ

Yapay zekayı hayatımızın her alanında sıklıkla kullanıyoruz. Yaşamımızın önemli bir parçası haline gelen yapay zeka teknolojisi her geçen gün gelişiyor ve fonksiyonel çözümler sunuyor. Özellikle altyapılarını son teknoloji ile donatan büyük şirketler, yapay zeka alanındaki gelişmeleri büyük bir heyecanla takip ediyor ve bu alanda çok iyi yatırımlar yapıyor. Bu da önümüzdeki yıllarda yapay zeka üzerine çalışacak kişilere büyük bir ihtiyaç olacağını gösteriyor.

Bankacılıktan sağlık sektörüne, tekstilden inşaat sektörüne kadar her alanda devreye giren yapay zeka üzerinde çalışmak istiyorsanız matematik, yazılım, büyük veri teknolojisi ve algoritmalarına iyi derecede hakim olmanız gerekiyor.

ROBOTİK MÜHENDİSLİĞİ

Bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz robot teknolojisi artık pek çok boyutuyla gerçek oldu. Çok daha fazla gelişme potansiyeline sahip olan robot teknolojisi birçok sektörde aktif olarak kullanılıyor. Örneğin, üretim hatlarının başında robotları görmek artık şaşırtıcı değil. Ameliyat sırasında devreye giren cerrahi yardım robotları sağlık sektöründe fark yaratıyor.

Robotik Mühendisi uygun yazılımı hazırlayarak robotlar için görevleri tanımlar ve bu görevlerin nasıl yapılacağı konusunda gerekli komutları ve koordinasyonu düzenler. Robotik mühendisi olmak için matematik ve fen alanlarında yetkin olmanızın yanı sıra yazılım, bilgisayar ve algoritmalarda kendinizi geliştirmeniz gerekir.

SİBER GÜVENLİK UZMANLIĞI

Teknoloji denilince akla ilk gelen sorulardan biri “Dijital platformlarda ne kadar güvendeyim?” oluyor. Korsan saldırıları, site hack'leri birçok kişi veya kurumun başına gelebilir ve kurumsal bilgiler dışarı sızabilir. Bu durum siber ağların en son ve en güncel teknolojik ekipman ve güvenlik ağları ile korunmasını gerekli kılıyor.

Günümüzde bireylerin, şirketlerin veya devlet kurumlarının birçok önemli ve özel bilgileri sanal ortamda saklanıyor. Bu bilgilerin saklandığı alanlara olası bir saldırı durumunda ise ciddi sorunlar yaşanabiliyor. Bu noktada devreye giren siber güvenlik, internet saldırılarına karşı koruyucu bir kalkan görevi görüyor. Teknolojinin her geçen gün ilerlediği ve bilgisayar korsanlarının güvenlik sistemlerini atlatmak için yeni yöntemler geliştirdiği göz önüne alındığında, siber güvenlik uzmanlığının gelecekte değer verilen meslekler arasında yer alacağını söyleyebiliriz.

Siber güvenlik uzmanı olmak için ise, bilgisayar teknolojileri, yazılım, matematik gibi alanlarda ilerlemek ve analitik düşünebilmek gerekiyor.

YAZILIM VE UYGULAMA GELİŞTİRİCİSİ

Günümüzde yazılımın gücü hemen her sektörde kullanılıyor. Firmalara gerekli desteği sağlayarak teknoloji ile harmanlanmış çözümler üreten yazılım ve uygulama geliştiricileri gelecekte de popülerliğini koruyacak meslekler arasında yer alıyor.

Yazılım ve uygulama geliştirme uzmanları, bu ihtiyaçlara uygun yazılımlar geliştirmek, sıklıkla kullandığımız ve hayatımızı kolaylaştıran uygulamalar geliştirmek, bu uygulama ve yazılımları şirketlerin ihtiyaçlarını dikkate alarak düzenli olarak güncellemek gibi görev tanımlarına sahip.

İyi bir programcı olmak istiyorsanız bilgisayar sistemlerine ilgi duymanız, matematik ve algoritma konusunda kendinizi geliştirmeniz ve problem çözme becerisine sahip olmanız büyük önem arz ediyor.

OYUN GELİŞTİRİCİSİ

Oyun sektörünü yakından takip eden ve oyun oynayan biriyseniz, beş yıl gibi kısa bir sürede bile ne kadar ciddi ilerlemeler kaydedildiğini rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz. Teknolojinin her geçen gün geliştiği ve internette geçirilen zamanın uzadığı bu günlerde oyun sektörü çok hızlı ilerliyor. Oyunların altyapıları sürekli güncellenip geliştirilirken, efektlerde ve görsellerde de büyük iyileştirmeler yapılıyor.

Sektör ne kadar genişlerse, yeni oyun geliştiricilerine o kadar çok ihtiyaç duyar. Oyunculuktan geliştiriciliğe geçiş yapmak ve ilgi alanınızı mesleğe dönüştürmek istiyorsanız yazılım dillerine iyi derecede hakim olmak, tasarım ve efektlerde gelişime açık olmak sizin için fark yaratabilir.

DİJİTAL PAZARLAMA UZMANLIĞI

Teknolojinin gelişme hızı ile dijital pazarlama her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Son bir yıldır tüm dünyada yaşanan pandemi süreci, dijital gelişmelerin ne gibi kolaylıklar sağlayabileceğini bir kez daha gösterdi. Bu dönemde şirketler dijital dünyanın neler yapabileceğini ve kendi dijital altyapılarındaki eksiklikleri fark ederek dijital gelişmelere odaklandı.

Pek çok sektörün uzaktan çalışma düzenine geçtiği, online alışverişin en yüksek veriye ulaştığı, hatta sosyalleşme, eğitim, spor gibi faaliyetlerin dijital kanallardan yapılabildiği günümüzde dijital pazarlama uzmanlarına olan ihtiyaç da artıyor.

Dijital pazarlama uzmanı olabilmek için dijital trendleri yakından takip etmek, sosyal medya platformlarına hakim olmak, SEO, Google Analytics konusunda kendini geliştirmek ve dijital pazarlama trendleri oluşturmak gerekiyor.

İŞTE 2030 YILINA KADAR DÜNYADAN SİLİNECEK MESLEKLER

SEYAHAT DANIŞMANLIĞI

Bir zamanlar yaz tatiliniz için rezervasyon yaptırırken, bir seyahat acentesine uğramak, birkaç broşüre göz atmak ve neşeli bir satış temsilcisinin her şeyi büyük boy bir bilgisayarda bir araya getirmesi gibi bir durum vardı. Artık kullanımı kolay karşılaştırmalı web sitelerinin bolluğu ile herkes kendi tatilini ayarlayabiliyor. Birçok seyahat operatörü bunu fark etti ve çevrimiçi tekliflerine odaklanmak için şubelerini kapatıyor.

KASİYER

Temassız ödemeler, Apple Pay ve hatta Bitcoin gibi kripto para birimlerinin ana akım toplumda öne çıkmasıyla birlikte, son birkaç yılda nakitsiz bir toplumun gerçekliği hakkındaki tartışmalar arttı. Ardından, self-servis kasalar ve istasyonlar dünya genelinde yaygın hale gelmeye başladı.

FAST- FOOD ÇALIŞANI

Daha düşük maliyetle çalışmak isteyen fast food zincirlerinin yakın bir gelecekte tam otomasyon sistemine geçmesi bekleniyor. 2013 tarihli bir araştırmaya göre, fast food çalışanlarının yüzde 81’i otomasyon nedeniyle işini kaybedecek. ABD merkezli CaliBurger, yapay zeka güdümlü, burger çeviren mutfak asistanlarıyla otomatikleştirilmiş bir işgücünü hali hazırda test etmeye başladı.

POSTACI

Paketleri teslim etmek için hala kuryelere ihtiyaç duyulacak olsa da, mektupları teslim eden geleneksel posta taşıyıcıları için işler iyi görünmüyor. Bunun temel nedeni,önümüzdeki 20 yıl içinde, faturaların ve beyanların çevrimiçi olarak görüntülenmesi ve ödenmesi, önemsiz postaların posta kutunuzdan e-posta gelen kutunuza taşınması ve uzun süredir ölmekte olan bir sanattan bu yana mektupların el ile yazılmayacak olması bulunuyor.

BANKA ÇALIŞANI

Bankalar tamamen ortadan kalkmayacak olsa da, birçok yerel şube ortadan kalkacak. Bunun nedeni, evinizin rahatlığında işlem yapabileceğiniz ve hesabınızı kolaylıkla yönetebileceğiniz çevrimiçi ve telefon bankacılığının rahatlığı ve kullanıcı dostu doğası. İnsanların hala mali danışmanlara ve uzmanlara danışması gerekecek, bu yüzden bankalar açık kalacak; ancak onlardan çok daha az olacak.

TEKSTİL İŞÇİSİ

Tekstil endüstrisinde azalan çalışan sayısı, ürünlere olan talep eksikliğinden değil, nasıl üretildiklerinden kaynaklanıyor. Artık birçok imalat ve üretim işini gerçekleştirebilen makineler nedeniyle tekstil işçileri için daha az fırsat var.

MATBAA OPERATÖRÜ

Çeşitli yayınların çevrimiçi sürümlerine daha fazla zaman ve içerik ayırmasıyla, bir süredir basılı medya endüstrisinin geleceği hakkında tartışmalar yaşanıyor. Bu, durum matbaa operatörlerinin işlerinde önemli bir düşüşle karşı karşıya kalabilecekleri anlamına geliyor. Ancak, kesin olan bir şey var; basılı gazete sona eriyor. Dakika dakika kapsama alanı sunan mutlak bir çevrimiçi kaynak zenginliği varken, haberleri okumak için neden yarını bekleyelim?