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Başbakan Saner Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulunu Kabul Etti

 Başbakan Hamza Ersan Saner, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Kelle ve bazı yönetim kurulu üyelerini kabul ederek çiftçilerin sorunlarını konuştu.

13 Nisan 2021 Salı 16:22
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Başbakan Saner Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulunu Kabul Etti

Görüşmede ilk sözü alan Birlik Başkanı Hüseyin Kelle, 2021 yılı doğrudan gelir  desteklerinin (DGD) 2020’deki gibi olması yönünde Bakanlar Kurulunun karar aldığını öğrendiklerini kaydetti. Kelle “Bunun sürdürülebilirliği artık yok. Bu desteklerin tamamını kaldırın. Verdiğiniz 225 milyon TL’lik desteğin tamamını kaldırın” dedi.

Kelle, “Mevcut sistem aynı kalırsa bunu kabul etmemiz mümkün değil” dedi.

Yedi ay gecikmeli doğrudan gelir desteği alacakları bulunduğunu dile getiren Kelle, Türkiye ile imzalanan protokolde 40 milyon, yeni bütçede de 30 milyon destekler için ek bütçe yaratıldığını, ancak henüz üreticinin bir katkı alamadığını ifade etti.

Toprak Ürünleri Kurumunun borcunun TC tarafından silindiği yönündeki habere atıfta bulunan Kelle, TÜK’ün 12 milyon dolarlık bir borcunun bulunmadığını savundu. Kelle, tarımda iyileştirme yapma adına, Toprak Ürünleri Kurumunun Kooperatif Merkez Bankasına olan 170 milyon dolar borcun, çiftçi, patates üreticisi ve hayvancıdan da kesilerek ödenmesini önerdi.

Başbakan Hamza Ersan Saner ise, 27 milyon TL’lik 2020 yılından kalan doğrudan gelir desteğinin bankalara bu sabah yatırıldığını, bunun yatırılacağının dün Maliye Bakanlığı tarafından Meclis oturumunda açıklandığını, 2020’den kalan DGD alacağı kalmadığını belirtti.

Ülkenin çok ciddi bir krizden geçilmekte olduğunu, devletin gelirlerinde iki yıl öncesine göre yüzde 30 gerileme yaşandığını ifade eden Saner, “Tüm sektörlere iyileştirme yaparken elimizdeki gelir gider tablolarına bakarak yapıyoruz” dedi.

Türkiye ile imzalanan protokol henüz yürürlüğe girmediği için, protokoldeki ek desteğin verilemediğini belirten Saner, 70 milyonluk ek destek için endişelenmeye gerek olmadığını ifade etti.

Son Güncelleme: 13.04.2021 16:25
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