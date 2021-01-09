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Hava Durumu / 09 Ocak 2021

Meteoroloji Dairesi’nin 9 Ocak Cumartesi günkü hava tahmin raporuna göre, bölge yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

09 Ocak 2021 Cumartesi 09:08
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Hava Durumu / 09 Ocak 2021

Meteoroloji Dairesi’nin 9 Ocak Cumartesi günkü hava tahmin raporuna göre, bölge yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde seyretmesi, rüzgarın ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bugün hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu akşam saatleri yer yer hafif yağmurlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 18-21 derece dolaylarında seyredecek.

Başkent Lefkoşa’da sıcaklığın 21 derece olması bekleniyor.

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