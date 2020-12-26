İyi hükümet, her soruna aşı olabilmelidir!

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus’un özel danışmanı ve yardımcısı Dr. Peter Singer’e göre, “Sağlıklı ulusların ve müreffeh ekonomilerin anahtarı karar vericilerin elinde. İktidardakilerin bilime değer vermesi ve alçakgönüllülük, empati ve dayanışma göstermesi hayati önem taşıyor…”

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Dr. Singer, “… Mevcut durum, mümkün olduğunca çok hayatı kurtarmak için halk sağlığı önlemleri ve aşının etkili ve adil şekilde sunulmasıyla beraber liderlik gerektiriyor. Bu, II. Dünya Savaşı’nın yarattığı yıkımının ardından gelen Marshall Planı’ndan bu yana en karmaşık ulusal ve küresel operasyonlardan biri” diye yazmış…

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The Independent gazetesindeki yorum “liderliğin önemi” açısından çok dikkatle okunması gereken bir yazı…

Mesela Dr. Singer’e göre, “… Ülkelerin Kovid-19 ölüm oranlarındaki fark 100 kattan fazla olabiliyor. Başarıya götüren anahtar unsurlar sadece hazırlıklı olmak ve güçlü sağlık sistemleri değil, aynı zamanda insanlar ve hükümet arasındaki güvendir. Yerel topluluklardan uluslararası kuruluşların başkanlarına ve en güçlü ülkelerdeki en üst düzey hükümetlere kadar, bu güvenin temeli etkili liderliktir…”

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Etkili liderlik nedir?

Mesela Dr. Singer’e göre, etkili liderliğin birinci ve en önemli özelliği şudur:

“… Liderlik haberler kötü olduğunda ve gerçekleri kabul etmek zor olduğunda bile halka gerçeği söyleme cesareti gerektirir. Dürüst liderler bilime, kanıta ve verilere değer verir ve kararlarını bu faktörler yönlendirir.”

Ve yine aynı bilim insanına göre, “… Toplumlarına hizmet etmek için kendilerini tehlikeye atan sağlık çalışanlarına ve temel çalışanlara saygı göstermek gibi, ölen 1,6 milyon insanın aileleriyle ve sağlıklarını veya geçim kaynaklarını kaybeden çok daha fazla kişiyle empati kurmak da başlı başına bir liderlik davranışıdır.”

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Demek ki neymiş?

Önce kendilerini tehlikeye atan sağlık çalışanlarına…

Sonra çalışanların tümüne…

Ve ölenlerin ailelerine… (Ki bizde bu Allah’a çok şükür ki neredeyse sıfırdır)…

Ve “geçim kaynaklarını kaybedenlere” yani işsiz ve parasız kalan insanlara empati şartmış…

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Yani hükümetimiz; pandemi olayında çok iyi bir liderlik yapacaksa; “sadece sağlık” diyemez…

Elbette “önce sağlık”…

Ama iyi bir liderlik için, mesela işsiz kalanlar, iflas edenler, turizm sektörü, taşımacılar, seyahat acenteleri “göz ardı” edilmemeliymiş…

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Dr. Singer’in “iyi bir liderlik”le alakalı çok çarpıcı bulduğum bir “saptaması da şu:

“… Finlandiya, İzlanda, Almanya ve Yeni Zelanda dahil kadın liderlerin yönettiği ülkeler virüsle mücadelede özellikle başarılı oldu.”

Bayıldım bu saptamaya!

Neden mi?

Çünkü bizde ne yazık ki sanki hükümette veya ülke liderlik kademelerinde hiç kadın olmaması için gerici özel bir çaba harcanıyor!

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Ve gelelim, Dr. Singer’in şu saptamasına:

“… Kovid-19 bize sağlığın müreffeh ekonomilerin ve güvenli ülkelerin temeli olduğunu ve liderliğin sağlık, iklim, çatışma ve eşitsizlik gibi birbiriyle bağlantılı küresel zorluklara karşı esas aşı olduğunu öğretti.”

Ne demek istiyor doktor?

Diyor ki, “sağlık, müreffeh ekonomilerin ve güvenli ülkelerin temelidir”…

Bunda hemfikiriz değil mi?

Hemfikiriz!

Önce sağlık!

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Ama iyi bir liderlik; yani iyi bir hükümet olmak; “lagaluga etmek, 24 saat basın toplantısı düzenleyip ceklerle caklarla film çevirmek değildir…”

İyi bir liderlik; yani iyi bir hükümet olmak; her soruna karşı aşı olabilmektir…

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Evet, 890 milyon TL’nin 13’üncü maaşlar veya devlet ödemeleri için “elde edilmiş olması”, bazı arkadaşlarımızın ısrarla ve inatla dile getirdiği gibi “kötü” bir şey değildir; iyi bir şeydir. İyi bir liderliktir…

Ama esnafın kazanmasını bu maaş ödemelerinin bir uzantısına bağlamaya çalışmak veya özel sektör çalışanlarını hiç düşünmemek, 4 aydır bin 500’er yüz TL verememek; iyi bir liderlik değildir…

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Köşe yazarı kardeşim Levent Özadam dün bahsetti; Ercan – casino – Ercan”…

Neden olmasın ki!

Evet, Türkiye’den bir miktar kumar sevdalısı gelebilmeli!

Denetleyeceksin kardeşim!

Her tedbiri alacaksın!

Maskesiz gördüğün her kişiye acımadan cezayı basacaksın!

Testini yapacaksın!

Taşımacılığı en sağlıklı bir şekilde başaracaksın!

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Ve devletinin maaşlı her elemanının, her canı çektiğinde, pandemi nedeniyle çok ciddi şekilde zarara uğramış örneğin casino ve otellere, onların yöneticilerine “hırsız kumar baronları, kara para aklayıcılar” diye saldırmasına da izin vermeyeceksin!