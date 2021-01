KKTC’den haberler: Palyaçolar çocukluğumu yaktı Ahmet Kaya!

Bir İngiliz şirket, daha önce ton fiyatı 2 bin 200 TL olarak açıklanan valensiya türü portakala, ton başına 6 bin TL fiyat verdi. Lefke ve Güzelyurt’ta üretici bayram ediyor.

-*-*-

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Patates Masası, Doğancı ve civarında üretilen patatesin tamamını satın alma garantisi verdi. Bir grup Rum iş insanı da dün sabah önce Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu, daha sonra da Başbakan Ersan Saner’i ziyaret etti. Patates çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Rum yetkililerden biri, bana yaptığı açıklamada, “Doğancı patatesine bayılıyoruz, kızart kızart, bas tuzu, turiste sat” dedi.

-*-*-

Çavuşoğlu ve Saner de yaptıkları açıklamada, “Pergama bölgesindeki patatesimizin tamamını Türkiye almıştı; şimdi Elyeli üreticimiz için bayram havası” dedi.

-*-*-

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, dün 45 Rum hastanın daha Pandemi Hastanesi’ndeki tedavilerinin tamamlandığını ve toplamda bin 46 Rum hastaya, Türkiye’nin hediyesi olan hastanemizde Covid – 19 şifası dağıtıldığını açıkladı.

-*-*-

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Koral Çağman, 5 bin Kıbrıslı Rum’a daha dün emekli maaşı bağlandığını duyurdu. Son bir yıl içerisinde, KKTC’den Sosyal Sigorta Emeklisi olan Rumların sayısı 45 bini geçti.

-*-*-

Bu arada Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Baf – Poli anayolundaki bazı aksaklıkların giderilmesi amacıyla Güney Kıbrıs’ta çıkılan ihaleye katılan iki Kıbrıslı Türk şirketin vergilerinde indirim yapılacağını duyurdu. İki şirketin CEO’ları ise “buna ne gerek var canım” derken, Rum Yönetimi’nin, bahse konu ihaleye, KKTC Hükümeti’nden aldığı kredi ile çıktığı öğrenildi.

-*-*-

KKTC’de dün koronavirüs vaka sayısı yine sıfır çekti.

-*-*-

Ercan Havaalanı’na dün 24 saatte tam 431 adet uçak indi. Bafra oteller bölgesinde 600 adet son model otobüs trafik sıkışıklığına sebep oldu. Merit otelleri de dün on dokuzuncu otelini açarken, Yeşilırmak Merit’te bazı odaların birden çok müşteriye satılması sorunu çözüldü. Bazı turistler, Ambeligu Plaza’ya taşındı.

-*-*-

Lefke Belediyesi Halk Oyunları ekibi de dün Alanya – Gemikonağı feribot seferlerinin 120’ncisi nedeniyle düzenlenen törenlere katılmak için, Alanya’ya gitti. Dans Grubu’na Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da eşlik etti. Kaya, Gemikonağı Limanı’ndan ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, bu yıl bölgeye çevre dostu beşinci beş yıldızlı otelin açılacağının müjdesini verdi.

-*-*-

Gemikonağı – Gazimağusa hızlı tren seferleri de günde 16’ya çıkarıldı.

-*-*-

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün sabah 08.23’te, Çin’in yeni Kuzey Lefkoşa Büyükelçisi Some Thing Wrong’u kabul etti. Wrong, Cumhurbaşkanı’na güven mektubunu sundu. Cumhurbaşkanı, iki ülke arasındaki ticaretin artarak devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı ve Büyükelçi, öğle yemeğini de Dipkarpaz açıklarındaki “Zorlu Töre II Doğal Gaz Kuyusu Tesisleri’nde” yedi. Yemekte, “soya soslu şeftali kebabı” yendi.

-*-*-

Oxford ve Cambridge üniversitesinden 26’şar öğrenci, dün KKTC’deki üniversitelerde birer yıl eğitim almak için özel uçakla ülkeye geldi. Daha önce de Amerika’daki Stanford, Yale ve Harward üniversitelerinden 26 doktora talebesi, KKTC’deki üniversitelerdeki doktora çalışmalarından faydalanmak üzere ülkemize gelmişti. Bu öğrenciler arasındaki bulunan bazı öğrencilerin, KKTC tarafından verilen gurşuni karttan faydalanıp, KKTC’de kalmak istedikleri öğrenildi.

-*-*-

KKTC’de, Haspolat Uçak Üretim Fabrikası’nda üretilen Angolemi – 19 ve Angolemi - 27 tipi özel jetler dün Brunei Sultanlığı’na teslim edildi. 2 uçağı teslim almak için ülkeye gelen Bruneili 2 pilot arasında, Sultan Hassanal Bolkiah da vardı. Bolkiah, Cumhurbaşkanı Tatar ile telefonda görüştü ama biraraya gelemedi. Tatar, Bolkaih’a, “next time, when you come to get the other party, inform me before hand ha” dedi. (Çevirisi: Gelen defa öteki parti tayyareleri almak için geleceğinde, önceden ara ayarlayalım, Girne’de balık yer rakı yudumlarız.)

-*-*-

Türkiye’de dün Erzurumspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, devre arasında kamp çalışmalarını KKTC’de yapmayı hedeflediğini açıkladı. Fenerbahçe, bu yıl devre arasında KKTC’ye gelecek 26’üncü takım olacak. Bildiğiniz gibi daha önce Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Bayern München, Werdre Bremen miydi yoksa Verder Veremem miydi neydi, bunlar gibi takımlar da ülkemize gelmek için yer ayırtmıştı.

-*-*-

Yazıda bayağı 26 rakamı geçti... Birden aklıma geldi!

Dün bizimkiler 26’yı bulamamış ve meclise başkan seçememiş galiba!

Olsun canım; kimin umurunda ki!

Yarın seçeriz, olmadı erken seçime gideriz!

Tümünü yeniden seçeriz!

-*-*-

Bu akşam neredeyiz arkadaşlar?

Değilim, vallahi sarhoş değilim!

Kolay kolay da olmam zaten!

Kesinlikle bu yazıyı tek damla alkol almadan yazdım ama içmek şart gibi!

Yandı!

Asfalyam kalmadı!

Hepsi yandı!

Ahmet Kaya’nın dediği gibi, “Yaktılar çocukluğumu!”

Palyaçolar!