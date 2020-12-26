KÖTÜ KOKU , TÜY DÖKME VE DERİ PROBLEMLERİNE SON ; CLEAPET NANO HAVLU

Kötü koku , aşırı tüy dökme ve deri problemleri evcil dostlarınızın suçu değildir. Tüm suç zararlı ve bakteri virüslerdedir.

Cleapet Nano havlu ve gümüşün patentli gücü sayesinde koku, aşırı tüy dökme ve deri problemlerine son verin.

Nasıl mı ?

Yapmanız gereken çok basit. Cleapet Nano havlu ile dostunuzu sadece 15 günde bir kez silin.

İşte Cleapet Nano havlu’nun diğer özellikleri…

Deri problemleri, Tüy dökülmesi ve Koku problemi Bitiyor

Deri hastalıkları, tüy dökülmesi ve kötü kokuların asıl sebebi bakteriler ve virüslerdir. Cleapet nano havlu ve sprey gümüşün eşsiz antiseptik özelliğiyle dostlarınızda oluşan cilt problemlerini iyileştirir ve bu problemlerin oluşumunu engeller. Koku, tüy dökülmesi gibi problemleri ortadan kaldırır. Cilde, tüylere, kulaklara, gözlere ve patilere hiçbir zararı olmadan tam kapsamlı temizleme ve koruma sağlar.

Yıkanma kavgası da ne?

Onlar doğaları gereği yıkanmayı sevmiyor. Ayrıca yıkanmak derilerinde bulunan yağ tabakasını incelterek cilt sağlığını olumsuz etkiliyor. Bu durumda yıkanma süreci her iki taraf için de eziyete dönüşüyor. Cleapet geliyor, onu onu sağlıkla sarıyor ve mikroplar yok olurken hüzünlü ve ıslak suratlar tarihe karışıyor.

Cleapet onun gerçek, sağlıklı kokusuyla tanışmanızı sağlar

Kedinizden veya köpeğinizden kötü kokular mı alıyorsunuz? Bu onun gerçek kokusu değil…Bu kötü kokuların sebebi zararlı bakteri ve virüslerdir. Cleapet Nano Havlu ve Nano Sprey, içeriğindeki nano gümüş iyonları sayesinde zararlı mikroorganizmaları yok eder. Bu ferahlık ikinize de iyi gelir.

Cleapet uzun süreli koruma kalkanıdır!

Her gün yürüyüşe çıkardığınız köpeğinizi ya da mutfak lavabosunda yakaladığınız minik kedinizi sürekli temizlemek zorunda değilsiniz. Cleapet mendili bir kez kullanarak 15 gün boyunca bakteri ve virüslere karşı koruma sağlayabilirsiniz.

Elbette Vegan bir üründür!

Hayvanlar ve doğa için çalışan bir ekibin üretimi olan Cleapet tüm dünyada geçerli olan VEGAN sertifikasına sahiptir.

-Su bazlıdır

–Çevre dostudur, doğada %99,9 parçalanma özelliğine sahiptir.

-İçeriğinde hayvansal bir ürün bulunmamaktadır.

-Üretiminde hayvanlara zarar verilmemiştir.

-İnsana zarar vermemektedir.

CLEAPET NANO HAVLU ürünlerine sahip olmak için 0533 870 73 72'yi aramanız yeterli.

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