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Nöbetçi Eczaneler / 3 Şubat 2021

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

03 Şubat 2021 Çarşamba 10:23
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Nöbetçi Eczaneler / 3 Şubat 2021

LEFKOŞA:

CEMİLE FIRINCIOĞLULARI ECZANESİ

 Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 81/C Ortaköy Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı Lefkoşa

 03922238222

***

SEVAL KAYMAK ECZANESİ

 Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. Domuzcular Burnu Askeri Birlik yanı Kızılbaş Lefkoşa

 03922279619

***

YELİM ECZANESİ

 ARAÇ KAYIT DAİRESİ KARŞI YOLU MAMULCUOĞLU KARŞISI KEROS KURUTEMİZLEME YANI

 03922287866

 GİRNE:

KÜÇÜK ECZANESİ

 Canbulat Sok.No:5/C Girne

 03928153626

***

ÖZENİR ECZANESİ

 MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD.KOCATEPE SOK. NO:46/1 LAPTA HOTELLER BÖLGESİ

 05428760660

GAZİMAĞUSA:

ERTUĞ EMİN ECZANESİ

 İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu Reflex APT. NO: 104/ A Mardo ve Dağlı Sigorta yanı Mağusa

 03923656060

 ***

PETEK ECZANESİ

 Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa

 03923662928

GÜZELYURT:

DOĞA ECZANESİ

 Piyale Paşa Mah.No:121

 0392 714 46 40

 İSKELE:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

 Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele .

 0533 834 82 51

LEFKE:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

 Atatürk Cad. 26/A Lefke

 0392 728 83 12

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