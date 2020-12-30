Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte çıktı!
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte...
Evde ne var ne yoksa aldılar
Evde ne var ne yoksa...
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
8 yıl hapsi boyladı
8 yıl hapsi boyladı
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak

TOROS: “TEK YAPILMASI GEREKEN KRİZ YÖNETİMİDİR”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Fikri Toros, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

30 Aralık 2020 Çarşamba 10:25
596 Okunma
TOROS: “TEK YAPILMASI GEREKEN KRİZ YÖNETİMİDİR”

ÖZEL HABER

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Fikri Toros, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin Kıbrıslı Türklere yaptığı yardımların yadsınamaz olduğunu söyleyen Toros, “Türkiye’den yapılan yardımlar çok önemli ve Kıbrıslı Türkler de bunun farkındadır. Ancak hükümetin yaptığı tutarsız açıklamalar, yurttaşların gözünde tartışmalar yaratıyor. Burada yapılan açıklamalarla, Türkiye’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yaptığı açıklamalar farklı. Bu da güven sorunu yaratıyor. Türkiye ile olan finansal ilişkiler, hükümetin siyasal maksatları ve algı operasyonları için kullanılmamalı. Üzerinde siyaset yapılmamalıdır. Çünkü Türkiye her zaman Kuzey Kıbrıs’ın yanında durmuştur. Duracağına da inancım tamdır” dedi.

Ekonomi konusunda da değerlendirmelerde bulunan Toros, “Ülkede on binlerce özel sektör çalışanları var ve bu özel sektör çalışanlarının hizmetlerinin karşılığında, kamu maliyesine para giriyor ve memurlar ödenebiliyor. Bunlar unutulmasın” dedi.

Yeni kurulan hükümetinbir icraat hükümeti olmadığını, seçim hükümeti olduğunu söyleyen Toros, “Ekim dendi ama benim düşüncem daha erken bir tarihte seçime gideceğiz. Hükümet programı da daha önceden programlardan alınıp yazılan şeylerdir. Tek yapılması gereken şey, kriz yönetimidir” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Fikri Toros
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mevlana’nın çobanı!
Mevlana’nın çobanı!
GİRNE BELEDİYESİ EKİPLERİ BELLAPAİS’TE FİDAN DİKTİ
GİRNE BELEDİYESİ EKİPLERİ BELLAPAİS’TE FİDAN DİKTİ
Meclis yarın toplanacak
Meclis yarın toplanacak
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim