TOROS: “TEK YAPILMASI GEREKEN KRİZ YÖNETİMİDİR”

ÖZEL HABER

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Fikri Toros, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin Kıbrıslı Türklere yaptığı yardımların yadsınamaz olduğunu söyleyen Toros, “Türkiye’den yapılan yardımlar çok önemli ve Kıbrıslı Türkler de bunun farkındadır. Ancak hükümetin yaptığı tutarsız açıklamalar, yurttaşların gözünde tartışmalar yaratıyor. Burada yapılan açıklamalarla, Türkiye’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yaptığı açıklamalar farklı. Bu da güven sorunu yaratıyor. Türkiye ile olan finansal ilişkiler, hükümetin siyasal maksatları ve algı operasyonları için kullanılmamalı. Üzerinde siyaset yapılmamalıdır. Çünkü Türkiye her zaman Kuzey Kıbrıs’ın yanında durmuştur. Duracağına da inancım tamdır” dedi.

Ekonomi konusunda da değerlendirmelerde bulunan Toros, “Ülkede on binlerce özel sektör çalışanları var ve bu özel sektör çalışanlarının hizmetlerinin karşılığında, kamu maliyesine para giriyor ve memurlar ödenebiliyor. Bunlar unutulmasın” dedi.

Yeni kurulan hükümetinbir icraat hükümeti olmadığını, seçim hükümeti olduğunu söyleyen Toros, “Ekim dendi ama benim düşüncem daha erken bir tarihte seçime gideceğiz. Hükümet programı da daha önceden programlardan alınıp yazılan şeylerdir. Tek yapılması gereken şey, kriz yönetimidir” dedi.