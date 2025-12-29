Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Oymen, gıda güvenliğinin satın alma aşamasından saklama, hazırlama ve tüketime kadar dikkat edilmesi gereken bir süreç olduğunu kaydederek, basit ama etkili önlemlerle yeni yıl sofralarının daha sağlıklı hale getirilebileceğini ifade etti.

Oymen, alışveriş yaparken kayıtlı, güvenilir ve denetlenen işletmelerin tercih edilmesi gerektiği belirterek, et, süt, tavuk ve balık gibi riskli gıdaların soğuk zinciri korunmuş şekilde alışverişin en sonunda alınarak, en kısa sürede buzdolabına konulması gerektiğini kaydetti.

Bunun yanında, etiket bilgilerinin (son tüketim tarihi, üretici bilgisi, saklama koşulları) mutlaka kontrol edilmesi, açıkta satılan ürünlerden kaçınılması gerektiğini ifade eden Oymen, mezeler ve hazır gıdalara ilişkin de şu uyarılarda bulundu:

“Açıkta bekletilen mezelerden uzak durun. Yoğurtlu, mayonezli, deniz ürünlü mezeler yüksek risk taşır; mutlaka soğukta muhafaza edilmiş olmalı. Uzun süre bekletilmiş veya hijyen koşulları uygun olmayan ortamlarda hazırlanmış mezeler gıda zehirlenmesine yol açabilir. Restoran ve toplu tüketim yerlerinde sunulan ürünlerin hijyenine dikkat edin.”

“Kuruyemiş, temiz, kapalı ve uygun koşullarda saklanan işletmelerden alınmalı”

Oymen, kuruyemişlerin ise temiz, kapalı ve uygun koşullarda saklanan işletmelerden alınması gerektiğini belirterek, bayat, nemli, küflü veya acı tat veren kuruyemişlerin tüketilmemesi çağrısında bulundu. Oymen, aflatoksin riski nedeniyle özellikle fıstık, ceviz ve badem gibi ürünlerde kaliteye dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

Hazırlık, pişirme ve saklama aşamasına da değinen ve ellerin yemek hazırlamadan önce ve hazırlık sırasında sık sık yıkanması, mutfak yüzeyleri ve ekipmanların temiz tutulması gerektiğini belirten Oymen, şöyle devam etti:

“Çiğ et, tavuk ve balıkla temas eden bıçak, kesme tahtası ve yüzeyler pişmiş gıdalarda kesinlikle kullanılmamalı; çiğ ve pişmiş gıdalar birbirine temas etmemelidir. Et, tavuk ve yumurta gibi riskli gıdalar iç sıcaklığı en az 75 derece olacak şekilde iyice pişirilmelidir. Balıklar iç sıcaklığı en az 63 derece olacak şekilde pişirilmeli, çiğ veya yarı pişmiş tüketilmemelidir. Artan yemekler oda sıcaklığında uzun süre bekletilmemeli, en geç 2 saat içinde buzdolabına kaldırılmalı ve uygun koşullarda saklanmalıdır.”

“Toplum sağlığında tüketicilerin bilinçli davranışları büyük önem taşıyor”

Oymen, yeni yıla sağlıkla ve güvenle girebilmek için gıda güvenliği kurallarına uymanın hayati önem taşıdığını belirterek, “Gıda güvenliği bir tercih değil, temel bir yaşam hakkıdır.” dedi.

Toplum sağlığını korumak adına gıda mühendislerinin ve ilgili kurumların sorumlulukları kadar tüketicilerin bilinçli davranışının da büyük önem taşıdığını söyleyen Oymen, yeni yılın sağlıklı, güvenli ve umut dolu günler getirmesi temennisinde bulundu.