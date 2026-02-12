Bunlar da ilginizi çekebilir

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

SH 064 plakalı araç sürücüsü A.T. ise alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan UE 484 plakalı araç, restoranın park yeri içerisinde park halinde bulunan A.S. (E-20) sorumluluğundaki SC 101 plakalı salon aracın sol arka kısmına da çarparak durabildi.

Park Halindeki Araca da Çarptı

Bu esnada cadde üzerinde doğu istikametine doğru 146 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden A.T. (K-44) yönetimindeki SH 064 plakalı salon aracın önünün tıkanması sonucu iki araç çarpıştı.

Polis açıklamasına göre, 11.02.2026 tarihinde saat 23.30 sıralarında, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir restorana ait araç park yeri içerisinde, B.C.Ç. (E-21) yönetimindeki UE 484 plakalı salon araç geri geri güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden caddeye giriş yaptı.

