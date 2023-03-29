Rusya'nın başkenti Moskova'da bir anda gökyüzünde ortaya çıkan siyah halka, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Görüntülerin paylaşılmasıyla Twitter da komplo teorileriyle çalkalandı. Daha önce dünyanın pek çok farklı noktasında görülen ve akılalmaz iddiaları da beraberinde getiren siyah halka bu defa Rusya semalarında fark edildi.

SEBEBİ BİLİNMİYOR

ATV Haber'de yer alan habere göre; son olarak 12 milyon nüfuslu Moskova’da beliren siyah halkaya neyin sebep olduğu tam olarak bilinmiyor. Rus yetkililer ise; olaya bir bacada biriken yüksek miktarda kurumun havaya salınmasının yol açmış olabileceğini düşünüyor.

DAHA ÖNCE DE GÖRÜLMÜŞTÜ

Söz konusu gizemli halka daha önce Kazakistan, Filipinler, Kanada, Almanya, İngiltere ve ABD semalarında görülmüştü. Yetkililer, gizemli olayın kısa devre yapan bir trafo ya da hava kirliliğine bağlı gelişen bir hücreden kaynaklanabileceği görüşünü de paylaşıyor.

2008'de California’da görülen siyah halkanın da bir müzik festivalindeki ateş görselinden kaynaklandığı öğrenilmişti.