Alithia gazetesi, İçişleri Bakanı Konstandinos Yoannu’nun Beyrut’a son ziyaretinde oluşturulması kararlaştırılan Lübnan-Güney Kıbrıs bilgi alışverişi grubunun ulaştırdığı bilgiler çerçevesindeki operasyonda, beş Arap kökenli kişinin tutuklandığını ve en az dört kişinin daha aranmakta olduğunu yazdı.

Gazete, tutuklanan 5 kişinin Suriyeli olduğunu ve son yıllarda Güney Kıbrıs’ta bulunduklarını kaydederek, bu kişilerin Suriye ve Lübnan’daki yurttaşlarıyla temas halinde olduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs’ın Haziran ayından bu yana, kaçak göçmenlerle mücadele yöntemini değiştirdiğini ve siyasi, diplomatik, teknokratik ve müteşebbis düzeyde eylemlerde bulunduğunu yazan gazete, Avrupa Birliği’nin Suriye’deki Esad rejimiyle temas kurulmasına uyguladığı ambargo nedeniyle, Güney Kıbrıs’ın girişimlerini Lübnan üzerinden yaptığını kaydetti.

-Greko Burnu’nda 27 düzensiz göçmen daha tespit edildi

Gazete, bir diğer haberinde de Greko Burnu açıklarında Salı akşamı, 27 düzensiz göçmen daha tespit edildiğini yazdı.

Haberde, Purnara mülteci kampına gönderilen düzensiz göçmenlerin bölgeye kayıkla geldiği ve göçmenleri getiren 23 yaşındaki şahsın tutuklandığı; kayığın da Paralimni’deki balıkçı barınağına çekildiği ifade edildi.