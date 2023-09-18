Yunanistan'da geçen hafta yaşanan selde ölü sayısı 17'ye yükseldi Yunanistan'da geçen hafta yaşanan selde ölü sayısı 17'ye yükseldi

Gülistan Eyaleti Vali Yardımcısı Ali Muhacir Nahardani,  resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, olaya ilişkin bilgi verdi.

Nahardani, "Düşen İHA'nın parçaları kentin çeşitli bölgelerine dağıldı. Meskun bölgedeki 2 vatandaş yaralandı." dedi.

İranlı yetkili, olayla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.

Gülistan eyaletinin merkez kenti Gorgan'da sabah saatlerinde gökyüzünden düştüğü belirtilen tanımlanamayan metal cisimler bazı ev ve iş yerlerinde hasara yol açmış, halkta korkuya neden olmuştu.