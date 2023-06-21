Bazı Android kullanıcıları WhatsApp'in uygulamayı kullanmasa bile mikrofonu kullandığını öne sürdü.

ARKA PLANDA MİKROFONU KULLANIYOR

Twitter'da uygulamayı kullanmadığı esnada mikrofonunun kullanıldığını iddia eden kullanıcı, "Ben uyurken ve sabah 6'da uyandığımdan beri WhatsApp arka planda mikrofonu kullanıyor. Neler oluyor?" paylaşımını yaptı.

WHATSAPP'E GÜVENİLMEZ

Ardından Twitter'ın sahibi Elon Musk, bu Tweet'i alıntılayarak WhatsApp'e güvenilmez yazdı.

KAFA KARIŞIKLIĞI İÇİN ÖZÜR DİLİYORUZ

Tüm bu yaşananların ardından Android Geliştiriciler resmi Twitter hesabından bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada yer alan ifadeler ise şöyle:

"Sınırlı sayıda WhatsApp kullanıcısını etkileyen yeni bir Android hatası, Android Gizlilik Panosu'nda hatalı gizlilik göstergeleri ve bildirimler üretti.

Kullanıcılar artık bu sorunu çözmek için WhatsApp uygulamalarını güncelleyebilir.

Ortaklıkları için WhatsApp'a teşekkür ediyor ve bu hatanın kullanıcılarda yaratmış olabileceği kafa karışıklığı için özür diliyoruz."