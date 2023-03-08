8 Mart sabahında Google'ı açan kullanıcılar, açılış sayfasında bir doodle görmeye başladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü unutmayan Google, logonusu farklı kadınların yer aldığı bir görsel ile değiştirdi.

Görsele tıklayan kullanıcılar Dünya Kadınlar Günü arama sonuçları sayfasına yönlendirilirken, açılan sayfada konfetiler yağıyor.

KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANMAYA BAŞLADI?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün tarihi, 1800'lü yıllara dayanıyor.

Kadınların mücadele ateşini, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 40 bin kadın dokuma işçisi, 8 Mart 1857'de yaktı.

Bir tekstil fabrikasında başlattıkları grevde çıkan yangında 129 kadın can verdi. Bu feci olayın tarihi 8 Mart 1857'ydi.



40 bin kadın işçi, ABD’nin New York kentinde, bir dokuma fabrikasında greve başladı. Sadece "daha iyi çalışma koşulları" istiyorlardı.

O ölümler, dünya kadınlarının seslerini duyurabilmesi için yakılan ateşin ilk kıvılcımı oldu.