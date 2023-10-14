İsrail Gazze hattında gergin bir bekleyiş var.

İsrail’in sivillerin Gazze’yi boşaltması için verdiği süre doldu.

Kara harekatının başlaması beklenirken, İsrail tarafından yeni bir adım geldi.

İsrail ordusu, Gazzeli sivillerin tahliyesi için bugün 10.00 - 16.00 saatleri arasında güvenli geçişe izin verileceğini açıkladı.

Bu arada İsrail basını önemli bir iddiayı gündeme taşıdı. İsrail Yayın Kurumu, ABD'nin "Kara harekatını erteleyin." dediğini yazdı.

ABLUKA ALTINDAKİ GAZZE BOMBALANIYOR

Kara, hava ve denizden abulakaya alınan Gazze’de ise bombardıman da sürüyor.

İsrail jetleri, gece boyunca Gazze’yi bombaladı.

İsrail tanklarının Gazze sınırındaki bekleyişi de sürüyor.

Bombardıman sırasında sivil bir konvoy da hedef alındı, 70 kişi yaşamını yitirdi.

"ÜST DÜZEY HAMAS KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ"

Bombardıman sabahın ilk ışıklarıyla birlikte devam etti.

İsrail ordusu, bombardımanlarda Hamas’ın üst düzey bir komutanının öldürüldüğünü açıkladı.

SIZMA OPERASYONU



Kapsamlı kara hareakatı öncesinde ise dün gece İsrail ordusu, sızma harekatı gerçekleştirdi.

Harekatta, sınıra yakın bölgede İsrailli rehinelere ait cansız bedenlerin alındığı belirtildi.

Sabah saatlerinde açıklama yapan İsrail Ordu Sözcüsü, ordunun kara harekatı için hazır olduğunu söyledi.

Hedeflerinin, Hamas’ın askeri kapasitesini yok etmek olduğunu söyleyen sözcü, Lübnan sınırında da tansiyonun yüksek olduğunu, Hizbullah’ın hareketlerinin de yakından takip edildiğini söyledi.

SÜRE DOLDU, ORDU SÖZCÜSÜ AÇIKLAMA YAPTI



İsrail ordusunun, Gazzelilere evlerini terk etmeleri için verdiği süre, sabah saatlerinde doldu.

Kameralar karşısına geçen İsrail Ordu Sözcüsü, her an kara harekatına başlayabileceklerini söyledi.

Filistinliler’in büyük oranda tahliye talebine uyduğunu söyleyen sözcü, “Güneye doğru ciddi bir hareket gördük. İnsanlar uyarımızı dinledi, akıllıca olanı, doğru olanı yapıp güneye gitti.” dedi.

Sözcü, Hamas’ı tahliyeye engel olmaya çalışmakla da suçladı.

İsrail ordusunun Gazze şeridini kuşattığını kaydeden sözcü, birliklerin harekete geçmek için emir beklediğini söyledi.

Ordu Sözcüsü, hedeflerinin Hamas’ı bir daha İsrail'e saldıramayacak şekilde tamamen yok etmek olduğunu vurguladı.

Açıklaması boyunca savaşı kendilerinin değil Hamas’ın başlattığını ifade eden sözcü, çatışmalar bittiğinde Filistinliler’e Gazze’ye dönmelerini söyleyeceklerini belirtti.

Açıklamada ayrıca, Lübnan sınırında tansiyonun yükseldiği, Hizbullah’ın hareketlerinin yakından izlendiği kaydedildi.

NETANYAHU: "BU YALNIZCA BAŞLANGIÇ"



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yahudilerin kutsal günü olarak kabul edilen Şabat’ta ilk kez halka açık bir konuşma yaptı.

Netanyahu, Hamas’ın saldırılarını hiçbir zaman unutmayacaklarını belirterek, “Bugün herkes biliyor ki vatan için savaşıyoruz ve aslanlar gibi savaşıyoruz” dedi.

Sevdiklerini kaybeden ailelerle görüştüğünü belirten Netanyahu, "Hamas'a sert bir darbe vuruyoruz ama bu yalnızca başlangıç. Hamas’ı yok edeceğiz ama bu zaman alacak” ifadelerini kullandı.

İSRAİL: GAZZELİLERE ENERJİ SU VE YAKIT VERİLMEYECEK

İsrail Enerji Bakanı Israel Katz, "Gazze'ye insani yardım mı? İsrailli esirler evlerine dönene kadar hiçbir elektrik şalteri açılmayacak, hiçbir su musluğu açılmayacak ve hiçbir yakıt kamyonu içeri girmeyecek." ifadelerini kullandı.

Katz, İsrail’in Gazze’de silahlı-sivil ayrımı yapmaksızın toplu cezalandırma yöntemine başvurduğu yönünde yapılan uluslararası tepkilere, "İnsani olana karşı insani. Kimse bize ahlak dersi vermesin." sözleriyle çıkıştı. İsrail hafta başında Gazze'ye su, enerji ve yakıt ikmalini kesmişti. Yakıtın bitmesi nedeniyle çarşamba gününden beri Gazze karanlığa gömülmüş durumda.