Exeter Üniversitesi Koruma Biyolojisi Uzmanı Richard Sherley, bu düşüşün yalnızca Güney Afrika ile sınırlı olmadığını belirterek, Afrika penguenlerinin son 30 yılda dünya genelinde yaklaşık yüzde 80 oranında azaldığını söyledi.

Besin zinciri çöktü

Afrika penguenleri her yıl yaklaşık 20 gün boyunca karada kalarak tüy değiştiriyor. Bu süre boyunca beslenemedikleri için öncesinde yeterli yağ rezervi depolamaları hayati önem taşıyor. Ancak 2004 ile 2011 yılları arasında temel besin kaynakları olan sardalya stokları zirve seviyesinin yaklaşık yüzde 25’ine kadar geriledi.

Sherley, penguenlerin tüy değişimi öncesinde ya da hemen sonrasında yeterli yiyecek bulamaması durumunda hayatta kalmalarının son derece zorlaştığını vurguladı. Karada toplu ölü penguen görülmemesi nedeniyle ölümlerin büyük bölümünün denizde gerçekleştiği ifade edildi.

Bu süreçte Afrika penguenlerinin en önemli iki üreme alanında kitlesel açlık yaşandı ve yaklaşık 62 bin yetişkin penguen hayatını kaybetti.

Balıkçılık baskısı ölümleri artırdı

Cape Town Ormancılık, Balıkçılık ve Çevre Bakanlığından ekolojist Robert Crawford ve ekibi, sardalya stoklarındaki çöküşün arkasında insan kaynaklı iklim değişikliğinin neden olduğu sıcaklık ve tuzluluk değişimlerinin bulunduğunu ortaya koydu. Buna ek olarak balıkçılık baskısının da yüksek seviyede seyrettiği belirtildi.

Sherley, yetişkin penguenlerin hayatta kalma oranının, özellikle yıllık tüy değişimi döneminde, doğrudan av bulunurluğuna bağlı olduğunu ifade ederek, 2006 yılında sardalya avlanma oranının yüzde 80’e kadar çıkmasının, çevresel değişimlerle birlikte ölümleri daha da artırdığını söyledi.

Nesli tükenme tehlikesi kritik seviyede

Afrika penguenleri, 2024 itibarıyla 10 binin altında üreme çiftine sahip olması nedeniyle kritik tehlike altındaki türler arasında yer aldı.

Uzmanlar, mevcut gidişatın devam etmesi halinde Afrika penguenlerinin önümüzdeki 10 yıl içinde yok olma riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Araştırma, bilimsel dergi Ostrich’te yayımlandı.