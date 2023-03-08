Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, yaptığı açıklamada, hükümetin en öncelikli konusu olan elektrik krizinin çözümü için geliştirilen Enerji Eylem Planı'nın "eksiksiz ve acilen" uygulanması için Elektrik Bakanı atandığını duyurdu.

Ramaphosa, Kgosientsho Ramokgopa'nın ülkenin ilk Elektrik Bakanı olarak görevlendirildiğini bildirdi.

Yeni bakanın ulusal elektrik firması Eskom yöneticileri ve diğer bakanlıklarla ortak hareket edeceğini belirten Ramaphosa, "Elektrik Bakanı, ancak elektrik krizinin çözülmesi için gerekli olduğu sürece görevde kalacak" ifadelerini kullandı.

GÜNEY AFRİKA'DA ELEKTRİK KRİZİ

Sahra Altı Afrika'da elektriğe ulaşımın en yaygın olduğu ülkeler arasında yer alan Güney Afrika'da son dönemde derin bir elektrik krizi yaşanıyor.

Ülkenin elektrik üretiminin yüzde 80'inden fazlasını karşılayan kömürle çalışan santrallerde, eskiyen altyapı ve sabotaj nedeniyle meydana gelen arızalar, ülke genelinde günde 12 saate varan elektrik kesintilerinin yaşanmasına yol açıyor.

Güney Afrika hükümeti, giderek derinleşen elektrik krizi nedeniyle 9 Şubat'ta ulusal afet durumu ilan etmişti.