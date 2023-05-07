Filippidis Fileleftheros’a yaptığı açıklamada, SIS’e erişim sağlamanın düzensiz mülteciler, uluslararası suçlar, ebeveynlerden biri tarafından çocuk kaçırma v.b. suçluların saptanmasında ya da kaçakların bulunmasında kolaylık sağlayacağını söyledi.

Haris Filippidis, polisten toplam 24 personelin Lahey’deki Europol merkezinde, Lyon’daki Interpol başkanlığında, Gürcistan’daki Avrupa misyonlarında, Varşova’daki FRONTEX Örgütü’nde, Hollanda’daki Eurojust’ta, Lüksemburg’daki Avrupa Başsavcılık Birimi’nde (EPPO), Brüksel’deki Güney Kıbrıs Daimi Temsilciliği ve Avrupa Parlamentosu’nda ve Atina’daki büyükelçiliklerinde görev yaptığı bilgisini de verdi.

Filippidas, Polis Teşkilatı’nın büyük bir personel açığı olduğunu, bugün 700’den fazla boş kadro bulunduğunu da ekledi.