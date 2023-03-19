“Kathimerini” internet sitesinin haberine göre eğitim tatbikatı, Güney Kıbrıs’ın gerek deniz gerekse kara alanlarındaki atış ve tatbikat alanlarında icra edildi.

Habere göre Yunan Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Özel Harekat Grubu ise eğitim tatbikatına 27 Şubat-10 Mart tarihleri arasında dahil oldu.

Tatbikat çerçevesinde ortak eğitim aşaması, RMMO Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis, ABD’nin Kıbrıs’taki Büyükelçisi Julie Fisher, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Yoannis Papameletiu tarafından da takip edildi.

RMMO Komutanı Zervakis ve ABD Büyükelçisi Fisher, ortak eğitim tatbikatlarının icra edilmesinin büyük öneme sahip olduğunu da ifade etti.