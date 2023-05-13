Fileleftheros gazetesi, tatbikatın amacının, birlikte çalışabilirliği güçlendirmek için özellikle zorlu operasyonel senaryolara yanıt verilmesinin istendiği gerçekçi ve sürekli değişen bir harekât ortamı bağlamında katılımcı kuvvetleri eğitmek ve muharebe yeteneğini artırmak olduğunu yazdı.

Gazete, tatbikatın planlama ve koordinasyonunun RMMO Genelkurmaylığı ile İsrail Silahlı Kuvvetleri Ulusal Eğitim Merkezi tarafından yapıldığını ve tatbikat senaryosuna çift yönlü, küçük ve orta ölçekli özel ve hava indirme operasyonları, meskun bölge ile dağlık bölge çatışmaları, taşınabilir silahlarla atışlar ve savaş destek-ordonat (ordu donatım) tatbikatlarının dahil olduğunu kaydetti.