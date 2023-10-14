Fileleftheros gazetesi “Toplu Gelişler İçin Hazırlıklar” başlıklı haberinde, savaş yüzünden ülkelerini terk eden İsrailliler ve üçüncü ülke vatandaşlarının Larnaka ve Limasol limanları yanı sıra Larnaka ve Baf havalimanlarına ulaşmalarının beklendiğini yazdı.

Yabancı ülke vatandaşlarının karşılanması için yapılacak büyük operasyonun koordinasyonunun, Larnaka’daki Zinon koordinasyon merkezi tarafından sağlanacağını ifade eden gazete, vatandaşlarının ülkelerine geri gönderilme işlemlerine yardımcı olmak için pazar gününe kadar Zinon koordinasyon merkezinde ABD, Kanada, İtalya büyükelçilikleri ve İngiliz Yüksek Komiserliği departmanları kurulacağını belirtti.

Yabancı ülke vatandaşlarının deniz yoluyla tahliye sürecinin “Crown Iris” kurvaziyer gemisiyle dün “gayri resmi” olarak başladığını da ifade eden gazete, geminin dün öğle saatlerinde içerisindeki bin yolcuyla birlikte Larnaka limanına ulaştığını kaydetti.

Gemideki 300 yolcunun savaş bölgelerini terk eden yabancı ülke vatandaşları olduğunu kaydeden gazete, 300 yolcunun çoğunluğunun Macar ve Alman olduklarını ifade etti.

“Crown Iris” gemisinin dün bu yıl için Larnaka limanına yönelik son seferini yapmak üzere Hayfa limanından ayrıldığını yazan gazete, İsrail’i terk etmek isteyen yabancı ülke vatandaşlarının gemiyle Güney Kıbrıs’a getirilmesi için düzenlemeler yapıldığını belirtti.

Gazete “Crown Iris” gemisinin Hayfa’ya, başka ülkelerden Güney Kıbrıs’a ulaşan İsraillileri taşıyacağını da yazdı.

Larnaka limanı Genel Müdürü Konstantinos Pashalis ise gazetede yer alan açıklamasında, tüm güvenlik protokollerinin etkin hale getirildiğini söylerken, şu an için Hayfa’dan başka bir talep bulunmadığını ancak herkese hizmet etmeye hazır olduklarını söyledi.

Haberde, Larnaka limanında üst düzey güvenlik önlemleri alındığı ve alana yaklaşan herkesin kontrol edildiği de vurgulandı.

Öte yandan binlerce İsrailli ve yabancı ülke vatandaşının deniz yoluyla Güney Kıbrıs’a tahliye edilmesi planının geçtiğimiz günden bu yana devam etmesinden ötürü Limasol limanının da tam bir hazırlık içerisinde olduğunu yazan gazete, “Rhapsody of the Seas” kurvaziyerinin bugün Limasol limanına demirlemesinin beklendiğini kaydetti.

Geminin başlangıç noktası Hayfa olan iki planlı gezisini iptal ettiğini yazan gazete, yarın akşam limana ulaşacak ve içerisinde Hayfa’dan 2 bin 100 kişinin olacağı belirtilen bir gemi için de gerekli hazırlık ve faaliyetlerin yürütüldüğünü ifade etti.

“MSC Sinfonia” gemisinin de limana ulaşmasının beklendiğini yazan gazete, Limasol limanında da üst düzey güvenlik alındığını ve aynı şeyin Limasol şehrinde hassas olarak addedilen 20 noktada daha geçerli olduğunu ekledi.

-Estia planı devrede

Politis gazetesi ise konuyla ilgili haberinde, Rum Dışişleri Bakanlığının “Estia” isimli özel ulusal planının etkin hale getirildiğini ve bunun komşu ülkenin vatandaşlarının toplu tahliyesi ve Güney Kıbrıs’ta geçici olarak misafir edilmeleri veya Güney Kıbrıs’ın bir transit istasyonu olarak kullanılmasını gerektirecek acil durumlarla ilgili tüm prosedürleri öngördüğünü iletti.

Estia planına göre, Güney Kıbrıs’a deniz veya hava yoluyla ulaşan yabancı ülke vatandaşlarına önce yiyecek verildiğini, akabinde de bu kişilerin önceden belirlenmiş konaklama yerlerine götürüldüğünü yazan gazete, Larnaka ve Limasol acemi er eğitim kamplarında önceden belirlenmiş konaklama alanları olduğunu, öte yandan turistik tesislerde de konaklama imkânı bulunduğunu belirtti.

Gazete, Estia planının devreye konulması çerçevesinde, 268 İsrail vatandaşının dün Avrupa ve diğer ülkelerden Güney Kıbrıs’a ulaştıklarını ve bu kişilerin arasında 8 de Kıbrıs vatandaşının olduğunu ekledi.

-Reuters’in haberi ve baş hahamın açıklamaları

Alithia gazetesi ise haberinde, Reuters haber ajansının, İsrail ile Hamas-İran ve Lübnan arasındaki savaşın orta yerinde, Güney Kıbrıs’ta hâkim olan güvenlik ve istikrar şartlarını öven ve adayı “güvenli bir sığınak” olarak tanımlayan haberine yer verdi.

Reuters haber ajansının haberine dayanarak, şu ana kadar 2 bin 500 İsrail vatandaşının Güney Kıbrıs’a sığındığını, Güney Kıbrıs’taki Yahudi cemaati ile yetkili devlet birimlerinin ise her türlü yardımda bulunmak için teyakkuzda olduklarını kaydeden gazete, Güney Kıbrıs’taki en büyük Yahudi cemaatinin Larnaka’da yerleşik olduğunu ve bunların ülkelerini terk eden İsraillere evlerini açtıklarını belirtti.

Reuters’in haberinde Güney Kıbrıs’taki “Baş Hahamın” açıklamalarına da yer verilirken, baş hahamın Hamas’ın İsrail karşısındaki saldırısını Yahudiler aleyhindeki yeni bir soykırım olarak nitelendirdiği belirtildi.

Habere göre baş haham, yaşanan insani krize ve İsrail vatandaşlarının misafir edilmesine yardımcı olmaları için Larnaka’da sakin Rumlara çağrıda da bulunurken, artık insanları yatıracak yerleri kalmadığını sözlerine ekledi.