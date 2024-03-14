Sağlık Hizmetleri Müdürü Elizabeth Konstantinu’nun yaptığı açıklamada Rum tarafında şu ana kadar teyit edilmiş 10 kızamık vakası olduğunu söylediğini yazan Alithia gazetesi, 10 vakadan 8’inin çocuk, ikisinin ise yetişkin olduğunu ifade etti.

Tedavi edilen 5 çocuk arasında 7 aylık bir bebeğin de bulunduğunu ve bebeğin tedavisinin hastanede sürdüğünü kaydeden gazete, Sağlık Hizmetleri Müdürü Elizabeth Konstantinu’nun 10 vakanın da kızamığa karşı aşılı olmadığını belirttiğini yazdı.

Konstantinu her vakanın 17-18 kadar kişiye hastalığı bulaştırabileceğini de ifade etti.

Rum tarafındaki ilk vakanın (sıfır numaralı hasta) yurt dışında yaşayan bir kişi olduğunu ve bu kişinin bir anaokulu öğrencisinin ebeveynine hastalığı bulaştırdığını anımsatan gazete, ebeveynin bunun akabinde hastalığı bir çocuğa bulaştırdığını, çocuğun da daha sonra başka iki çocuğa hastalığı bulaştırdığını ve anaokulunda bulaş zinciri oluştuğunu ekledi.