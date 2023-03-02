Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs ve İsrail arasında 2017 yılında imzalanan “Lefkoşa,Tel Aviv İş Birliği Memorandumu” çerçevesinde, dün, ilk karşılıklı böbrek naklinin gerçekleştirildiğini yazdı.

Gazete iki böbreğin, İsrail’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi Oren Anolik, Rum Sağlık Hizmetleri temsilcileri ve Böbrek Hastalıkları Örgütü’nün huzurunda, Lefkoşa Rum Genel Hastanesi Organ Nakli Bölümü doktorları tarafından teslim alındığını yazdı.

Habere göre, İsrail Büyükelçisi Oren Anolik, iki ülke arasındaki İş Birliği Memorandumunun pratikte uygulanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve iki ülke arasındaki mükemmel ilişkilerden söz etti.

İlgili doktorlar da yaptıkları konuşmada, bu olayın Güney Kıbrıs ve İsrail için bir dönüm noktasını teşkil ettiğini vurguladılar.