Kathimerini gazetesi, “İlk Toplantı Yunanistan’daki Seçimlerden Sonra” başlıklı haberinde Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasında Yüksek İş Birliği Konseyi kurulması konusunu ele aldı.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak ilk Yüksek İş Birliği Konseyi toplantısının, Yunanistan’da gerçekleştirilecek seçimlerin ardından yapılacağını yazdı.

Gazete alınan ilgili karar neticesinde yıllık bazda iki kez kurumsallaşmış toplantı yapılacağını, gerekmesi durumunda ise olağanüstü de toplanılacağını belirtti.

Habere göre, ortak toplantıların ana konusu, savunma, enerji, denizcilik, turizm ve bölgesel iş birlikleri olacak.

Gazete haberinde ayrıca Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Atina temaslarını da değerlendirdi.

Hristodulidis’in Atina ziyaretinde Kıbrıs sorunuyla alakalı görüş birliğinin de bulunduğunu yazan gazete, Hristodulidis ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, Kıbrıs sorununda bilgilendirmenin dışında Hristodulidis’in AB’nin (Kıbrıs sorununa) daha etkin müdahil olması önerisini de ele aldığını belirtti.

Öte yandan Haravgi gazetesi “Kıbrıs ve Yunanistan Ortak Bakanlar Konseyi Toplantılarına İlişkin Başkanın Pozisyonu Belirsiz” başlıklı haberinde AKEL ve DİSİ’nin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki ortak Bakanlar Konseyi toplantılarıyla ilgili ne kast ettiği konusunun belirsiz olmaya devam ettiğini savunduklarını yazdı.

Habere göre AKEL ve DİSİ, Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin gerekli olduğunu vurgularken bakanlar konseyi toplantılarına ilişkin açıklamanın ise belirsiz olmayı sürdürdüğünü savundular.

DİKO ve EDEK ise konunun net bir şekilde açık olduğunu konunun Ulusal Konsey’de görüşülmesine gerek olmadığını ifade ettiler.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Yunanistan Başbakanı ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada “iki ülke bakanlar kurulunun ortak toplantılar gerçekleştirilmesini öngören hükümetler arası bir iş birliğinin kurulmasına karar verildiğini” açıkladığını yazan gazete, gelen tepkilerin arından Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in ise “Yüksek İş Birliği Konseyi’nde bakanlar kurullarının değil, yetkili bakanların gündem doğrultusunda toplantı yapacağını” söylediğini anımsattı.

Öte yandan Alithia gazetesi “Hristodulidis’in Atina’da Kaçındıkları” başlıklı haberinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Atina temaslarında ele almaktan kaçındıkları konulara yer verdi.

Gazete aynı haberi içerisinde Hristodulidis’in Atina temasları sırasında Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis ile görüşmesi sırasında “Ortak Savunma Doktrini” konusundan söz etmediğini yazdı.

İki ülke arasında varıldığı söylenen ve “Hükümetler arası Yüksek İş Birliği Konseyi” şeklinde isimlendirilen anlaşmadan bahseden gazete, Hristodulidis’in söylediği gibi “ortak bakanlar kurulları toplantısına” dair bir anlaşmanın bulunmadığını, AKEL’in tepkisinin ardından ise Hükümet Sözcüsü Letimbiotis’in “böyle bir anlaşmanın olmadığını doğrulayarak bakanların gündem doğrultusunda toplantı yapacağından” söz ettiğini yazdı.

Gazete Hristodulidis’in Atina ziyareti sırasında “siyasi eşitlikten” de hiç bahsedilmediğini belirtti.