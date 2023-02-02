Haravgi gazetesi Avrupa İstatistik Ofisi’nin verilerine dayanarak, Aralık 2021 döneminde yüzde 6.4 olan işsizlik oranı Aralık 2022'de yüzde 7.7 şeklinde kaydedildiğini belirtti.

Gazete, 38 bin işsiz bulunan Güney Kıbrıs'ın, en yüksek işsizlik oranına sahip AB üyesi ülkeler İspanya, Yunanistan ve İtalya’nın ardından dördüncü sırada yer aldığını yazdı.

Gençler arasındaki işsizlik oranında artış olduğunu belirten gazete, Aralık 2021’de yüzde 16.6 olan bu oranın Aralık 2022’de yüzde 22.6’ya yükseldiği kaydedildi.