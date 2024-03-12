Kararın Papa Francis tarafından alındığını ve bunun 500 yıldan sonra ilk kez gerçekleşeceğini yazan Alithia gazetesi, bunun Osmanlı İmparatorluğunun ardından bir ilk olacağını ve Güney Kıbrıs’la ilgili olarak tarihi bir olay teşkil ettiğini vurguladı.

Haberde, Güney Kıbrıs’taki ilk Katolik Piskopos, Kıbrıs Patrik Vekili aynı zamanda Kudüs Latin Patrikhanesi Piskopos Yardımcısı olan Varriano’nun göreve atanma töreninin 16 Mart’ta yapılacağı ve törene Vatikan, İtalya, Portekiz, Brezilya, Polonya, Ukrayna, Suriye, Lübnan, Türkiye, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’tan olmak üzere dünyanın dört bir yanından Patrikler, Kardinaller, Başpiskoposlar, Piskoposlar ve çeşitli mezheplerden çok sayıda rahibin katılmasının beklendiği kaydedildi.

Gazete, törene hükümet yetkilileri, diplomatlar, üst düzey yetkililer, bakanlar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in katılacağını da ekledi.