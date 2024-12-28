Alithia “Enfeksiyon ‘Kokteyli’…Perşembe Günü 200’ün Üzerinde Vaka” başlıklı haberinde günlük 200 enfeksiyon hastasının başvurduğu Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’ne başvuran hasta sayısının Perşembe günü 240’a ulaştığını, bunlardan 162’sinin erişkin, 78’inin çocuk olduğunu yazdı.

Habere göre mevsimsel grip, RSV ve koronavirüs bulaşlarındaki artışa dikkat çeken Rum Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü, Güney Kıbrıs genelindeki devlet hastanelerindeki doluluk oranının yüzde 100’ün biraz altında olduğunu belirterek, Rum Sağlık Bakanlığı ile yaptıkları anlaşma uyarınca özel hastanelerin ağır grip vakaları için yatak ayırma zorunluluğu olduğunu hatırlattı.