Türkiye Futbol Federasyonu'nun temasları sonucu İstanbul'da açılması kararlaştırılan UEFA İstanbul Temsilciliği, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da onurlandırdığı törenle Londra ve Brüksel'in ardından UEFA'nın üçüncü dış merkezi olarak TFF'nin tarihi Levent Kasrı'nda faaliyete geçti.

Açılıştan önce Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleştirilen gala yemeğine TFF Başkanı İbrahim Ethem Haciosmanoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Čeferin, UEFA üyesi ülkelerin federasyon başkanları ve temsilcileri de katıldı. Yemeğe katılanlar arasında Güney Kıbrıs'ın Futbol Federasyonu (KOP) Başkanı Yorgos Koumas da yer aldı. İbrahim Ethem Haciosmanoğlu, yemekte Yorgos Koumas'a yakın ilgi gösterirken, ikili samimi görüntüler verdiler.

Londra ve Brüksel'in ardından UEFA'nın üçüncü dış merkezi olan UEFA İstanbul Temsilciliği'ne TFF'nin tarihi Levent Kasrı ev sahipliği yapacak. Kıtaları buluşturan, tarih ve medeniyetin kesişim noktası olan İstanbul; böylece dünya futbolunun sayılı merkezleri arasındaki yerini alarak, konumunu daha da pekiştirecek.

Kaynak: Tribün Kıbrıs