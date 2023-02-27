Öte yandan ikinci turu 12 Şubat'ta yapılan başkanlık seçimini kazanan Nikos Hristodulidis yarın saat 11.30'da Meclis'te ant içecek ve görevine resmen 1 Mart'ta başlayacak.

Enerji, İnovasyon ve Dijital Politika Müsteşarı: Filippos Hacızaharias

Başkanlık Müsteşarı-Hükümet çalışmalarının hayata geçirilmesinin denetimi ve koordinasyonu yetkisiyle birlikte: İrini Piki

Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı: Anna Prokopiu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Yannis Panayotu

Tarım, Zirai Kalkınma ve Çevre Bakanı: Petros Ksenofondos

Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı: Yorgos Papanastasiu

Ulaştırma, İletişim ve Bayındırlık Bakanı: Aleksis Vafiadis

Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanı: Athina Mihailidu

“Philenews” haber sitesine göre 1 Mart’ta görev başı yapacak yeni kabine, şu isimlerden oluşuyor:

Güney Kıbrıs’ın yeni kabinesi bugün, Rum Yönetimi’nin yeni Başkanı Nikos Hristodulidis tarafından resmen açıklandı.

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