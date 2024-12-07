Fileleftheros, nüfusu bir milyon bile olmayan Güney Kıbrıs’ta 11 ay içerisinde 785 kilo çeşitli türde uyuşturucu madde ele geçirildiğine dikkat çekerek “Kıbrıs gibi küçük bir piyasada bir tona yakın bir miktardan söz ediyoruz.” vurgusunu yaptı.

Geçen yıl ele geçirilen toplam uyuşturucu miktarının 600 kilo olduğu hatırlatılan haberde bunların, tespit edilebilen miktarlar olduğu, uluslararası istatistiklere göre gerçek görüntünün sadece yüzde 10-15’ini yansıttığı vurgulandı.

Habere göre, Narkotik polisi miktarın yüksekliğini, uyuşturucu kaçakçıların ülkeye küçük miktarlar sokarak riske girmek yerine bir seferde büyük miktarlar getirmeyi tercih etmeleri ile açıklıyor. 30-40 yaş grubundaki kişilerin de uzun yıllar yetecek bir gelir sağlamak için bu girişimi tercih ettiği belirtildi.

Rum Polisi Narkotik Şubesinin uyuşturucu kaçakçıların, ülkeye uyuşturucu sokmak için kullandığı güzergahı da haritalandırdığına işaret eden gazete, ana giriş noktalarını Larnaka başta olmak üzere havalimanları, limanlar, kargo şirketleri, posta olduğunu yazdı, KKTC’nin de “bu güzergahlardan biri olduğunu” öne sürdü.

Güzergahların sürekli değiştiğine işaret edilen haberde, Yunanistan, diğer Avrupa ülkeleri, Asya ve Latin Amerika ülkeleri uyuşturucunun çıkış yeri, Dubai’nin ise sıklıkla, uyuşturucunun Güney Kıbrıs’a ulaşmadan önceki istasyon noktası olarak kullanıldığı kaydedildi.