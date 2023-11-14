Fileleftheros gazetesi, Rum Meclisi İnsan Hakları Komitesi’nde aile içi şiddet olaylarının ele alındığını yazdı.
Habere göre, bu yıl içerisinde 230 aile içi şiddet olayı ele alınırken 2022 yılında bu rakam 150 şeklinde kaydedildi.
Fileleftheros gazetesi, Rum Meclisi İnsan Hakları Komitesi’nde aile içi şiddet olaylarının ele alındığını yazdı.
Habere göre, bu yıl içerisinde 230 aile içi şiddet olayı ele alınırken 2022 yılında bu rakam 150 şeklinde kaydedildi.
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