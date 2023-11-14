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Habere göre, bu yıl içerisinde 230 aile içi şiddet olayı ele alınırken 2022 yılında bu rakam 150 şeklinde kaydedildi.

Rum basını: Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde yeni dönem

Rum basını: Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde yeni dönem

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