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Haberde, ele geçirilen ilaçların yüzde 19’unun antipsikotik (psikiyatrik hastalık) ilaçlar olduğu ifade edildi.

Gazete, Güney Kıbrıs’ta 5 binden fazla yasaklı ilaç ele geçirildiğini kaydederken, operasyonun bütününde 6,5 milyon Euro’luk ilaç ele geçirildiğini, yasadışı ilaç satışı yapılan 1300 web sayfasının tespit edilerek kapatıldığını, 325 olayın araştırıldığını ve 72 kişinin gözaltına alındığını yazdı.

Alithia gazetesi, operasyonun eşzamanlı olarak INTERPOL’e üye 89 ülkenin katılımıyla 3-10 Ekim tarihlerinde dünya genelinde gerçekleştirildiğini yazdı.

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