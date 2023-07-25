Politis gazetesi manşetten ve iç sayfadan yer verdiği haberinde, madencilik hizmetlerinden elde edilen bilgilere dayanarak, altın aramalarıyla ilgili 61 lisansın şu an yürürlükte olduğunu, 15 başvurunun da incelendiğini yazdı.

-3 yılda 189 kg altın tespit edildi

Resmi bilgilere göre, 2017 yılından 2020 yılına kadar Güney Kıbrıs’ta 189 kilo altın tespit edildiğini ve bunun özel fabrikalarda işlenmesi için yurt dışına ihraç edildiğini kaydeden gazete, bu altının değerinin piyasada 11 milyon Euro’ya ulaştığını belirtti.

Güney Kıbrıs’ta altın yatakları tespit edilmesiyle ilgili izne sahip olan beş şirket bulunduğunu da kaydeden gazete, Skuriotisa bölgesinde “Hellenic Copper Mines”, Mitsero, Agrokipia, Kliru ve Politiko bölgesinde “Easter Mediterranean Resources”, Kellia (Yıldırım-Larnaka) bölgesinde “Kimon Enterprises”, Lefkoşa Rum kesimi ile Baf’ta ise “Katla Exploration” ve “Treasure Development” şirketlerinin çalışma yaptığını ekledi.