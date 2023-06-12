Alithia’nın haberine göre, Tersefanu’daki bir evin giriş bölümünde Pazar sabahı saat 04.20’de bomba patladı. Saniyeli fittille patlatıldığı anlaşılan tahrip gücü yüksek bombanın evin sadece giriş bölümüne ve içerisindeki mobilyalara zarar verdiği bunun da az miktarda patlayıcı kullanılmış olmasından kaynaklandığı belirtildi.

Aynı gazete Barselona bağlantılı Zürih-Larnaka uçağıyla cumartesi akşamı Larnaka Havaalanı’na ulaşan 28 yaşındaki kişinin bagajında, 15 naylon poşet içerisinde, toplamda 16 kilo 12 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunduğunu aktardı. Adı belirtilmeyen yolcunun dün sabah mahkemeye çıkarılarak hakkında 8 gün tutukluluk emri alındığı kaydedildi.