Kathimerini gazetesi, Güney Kıbrıs’ta AB desteğiyle kurulacak ofisin, Rusya veya diğer ülkelerin vatandaşlarının, kara para aklanması şüphesi veya diğer sebeplerle el konulan mal varlıklarının idaresinden sorumlu olmasının öngörüldüğünü yazdı.

Rum makamlarının, şu ana kadar Ruslara ait yaklaşık 1 milyar 200 milyon Euro’yu dondurduklarını da vurgulayan gazete, Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte ABD ve İngiltere’nin yaptırım listesine giren ve Güney Kıbrıs’ta bulunan şirket sayısının ise 140 olduğunu aktardı.