Politis gazetesinde yer alan habere göre, DİSİ partisi basın sözcüsü ve milletvekili Onufrios Kullas yaptığı yazılı açıklamada, Hristodulidis hükümetinin akaryakıt ve elektrikteki destek önlemlerine son vermesinin büyük bir ekonomi politikası hatası olduğunu ifade ederken, Çevreciler Hareketi de yaptığı açıklamada, hükümetin pahalılıkla mücadele önlemlerine son vermesinin hatalı bir eylem olduğunu ifade etti.

Fileleftheros gazetesi ise manşetten “Akaryakıt Raydan Çıktı” başlığıyla yer verdiği haberinde, akaryakıt fiyatlarında birbiri ardına artışlar yaşandığını, öte yandan uluslararası konjonktürlerin önümüzdeki haftalarda daha fazla artış yapılmasına müsait olduğunu yazdı.

Güney Kıbrıs’ta dün benzine 5 sent, mazota ise 6 sent zam yapıldığını kaydeden gazete, tüketici vergisi indirimi önleminin sona erdiği 1 Temmuz tarihinden bu yana benzinin litre başına 22 sent, mazotun 28 sent, gazyağının da 24 sent arttığını ekledi.