Güney Kıbrıs’ta Lakatamya bölgesinde bulunan Hakemler Birliği binasına 08 Haziran Perşembe günü bombalı saldırı düzenlendiği açıklandı.

Kapalı devre kamera sisteminden saldırganların motosikletle binmiş iki kişi olduklarının görüldüğü belirtilirken, saldırı sonucu binanın ön cephesi hasar gördü.

BIÇAKLI SALDIRI

Protara bölgesinde bir otelde 41 yaşındaki şahısa bıçaklı saldırı yapıldı. Söz konusu şahsın ciddi şekilde yaralandığını ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü yazan Alithia gazetesi, söz konusu olayın 38 yaşındaki failinin de yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Gazete, 38 yaşındaki şahıs aleyhinde tutuklama kararı çıkarıldığını ve bugün mahkemeye sevk edilmesinin beklendiğini ekledi.

LİMASOL’DA BIÇAKLAMA

Öte yandan Limasol’da dün sabaha karşı meydana gelen bir olayda, 23 yaşındaki bir şahsın bıçakla 4 yabancı uyruklu kişiye saldırmaktan ötürü tutuklandığını yazan gazete, olayla ilgisi bulunan iki kişinin daha aranmakta olduğunu, saldırı sonucu ise üç kişinin yaralandığını belirtti.

Gazete, yaralanan kişilerden birinin durumunun diğerlerine göre daha ciddi olduğunu ekledi.

AY. NAPA’DA İKİ DAİREDE UYUŞTURUCU

Haravgi gazetesinde yer alan haberde ise, Ay. Napa’da 21 ve 22 yaşlarındaki iki gencin dairesinde polis tarafından yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

21 yaşındaki gencin dairesinde mahkeme emriyle yapılan arama sonucunda 500 gram civarında hintkeneviri, 100 gram kokain, 5 gram hintkeneviri reçinesi, tartı ve 3 bin 500 Euro’dan fazla para ele geçirildi. 22 yaşındaki diğer gencin dairesinde yapılan aramada da 500 gram hintkeneviri, 565 gram hintkenviri reçinesi, 30 gram kokain, 15 adet hintkeneviri bitkisi bulundu.

Gazete, uyuşturucu ticaretiyle uğraştıkları teyit edilen gençlerin polis tarafından tutuklandığını ekledi.