Güney Kıbrıs’ta iki aylık bir bebek, “solunum sinsityal virüsü (RSV)” yüzünden hayatını kaybetti.

Fileleftheros’un haberine göre Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Elisabet Kontantinu bebeğin, ağır seyreden RSV nedeniyle Makarios Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi edildiğini ve RSV’den ölen ilk bebek olduğunu açıkladı.

Elisabet Konstantinu, bebeğin kesin ölüm sebebinin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılacak incelemeler sonrasında açıklanacağını kaydetti.

Grip kaynaklı komplikasyonlardan hayatını kaybeden kişi sayısının 10’a ulaştığını açıklayan Konstantinu bu kişilerin başka rahatsızlıkların da eşlik ettiği grip şikayetiyle hastaneye yatan yaşlı hastalar olduğunu ve sadece ölen bebeğin hastaneye yatışındaki ana sebebin RSV olduğunu söyledi.