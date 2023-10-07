“Fileleftheros” internet sayfasına göre Rum polisi sabah itibarıyla başta Güney Kıbrıs’taki İsrail Büyükelçiliğinin yanı sıra sinagog gibi yerlere yönelik ek tedbirler aldı.

Polis Basın Sözcüsü Hristos Andreu, yaptığı açıklamada İsrail’e yönelik saldırıların öğrenilmesinin hemen ardından polis genel müdürünün ek tedbirlerin alınması yönünde talimat verdiğini söyledi.

Haberde olağanüstü önlemlerin, gerek İsrail Büyükelçliği gerekse Güney Kıbrıs’taki diğer yerler ile ilgili olduğu da ifade edildi.

“Sigmalive” internet sitesi ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, “X” sosyal medya platformu aracılığıyla bir açıklama (İngilizce olarak) yaparak İsrail’e yönelik saldırıları kınadığını kaydetti.

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos da “X” sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada İsrailli mevkidaşıyla telefonda görüştüğünü belirtti.

Kombos, bu terörist saldırıları kınadıklarını dile getirirken İsrail ile dayanışma içerisinde olduklarını ifade etti.

Rum Meclis Başkanı Anna Dimitriu da sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada saldırıları kınayarak İsrail devletinin ve halkının yanında olduklarını belirtti.