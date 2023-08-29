Haravgi ve diğer gazeteler, pazar günü gerçekleşen olaylarda birçok aracın zarar gördüğünü, bir evin atılan Molotof kokteyli sebebiyle yandığını ve birçok Suriyelinin darp edildiklerini yazdılar.

Gazete, pazar günkü olayların başlangıcının, aynı gün akşamüzeri, Suriyeli ve diğer mültecilerin bölgeden gönderilmesi talebiyle bölge sakinleri tarafından gerçekleştirilen ve ELAM, EDEK ve DİSİ’den de bazı yetkilerin katıldıkları protesto yürüyüşüyle başladığını yazdı.

Gazete, aynı gün akşam saatlerinde maskeli iki grubun bölgeye dağılarak, önceden belirledikleri hedeflere saldırılar düzenlediklerini belirtirken, ellerinde sopa ve diğer bazı aletlerle “Hloraka” sokaklarında gezen maskelilerin, Suriyelilere ait araçlara saldırdıkları, Suriyelilerin ikamet ettikleri evlere girip dehşet saçtıklarını vurguladı.

Komşusunun 13 yaşındaki Suriyeli oğlunu saldırganlardan kurtarmaya çalışan Kıbrıslı Rum bir kadının da saldırılardan nasibini aldığını belirten gazete, saldırılar sonrasında 8 aracın hasar gördüğünü, Molotof atılan bir evde yangın çıktığını ve köy girişinde bulunan Suriyelilere ait bir kahvehanenin de talan edildiğini aktardı.

Rum polisi ve çevik kuvvetin müdahalesine rağmen olayların dinmediği, akabinde hem Suriyeli hem de Kıbrıslı Rumların gruplar halinde toplanmaya başladıklarının görülmesi üzerine Lefkoşa’dan takviye ekiplerle olayların yatıştırılabildiği ifade edildi.

Gazete, olaylar sebebiyle dün itibariyle ikisi Kıbrıslı Rum ikisi de Suriyeli olmak üzere 4 kişinin tutuklandığını aktardı.

Alithia gazetesi ise, pazar gecesi yaşanan olayların bir “pogronu” (kıyın) anımsattığını, Suriyelilerin olaylar sonrasında dün sabah köy girişinde barışçıl gösteri de düzenlediklerini yazdı.

Gazete, olayların DİSİ, AKEL, DİPA, DİKO ve ELAM tarafından da kınandığını belirtirken, ELAM’dan yapılan açıklamada, olaylarla bir ilişkileri olmadığı iddiasında bulunulduğunu aktardı.