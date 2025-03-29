Alithia ve diğer gazeteler Larnaka’da 41 yaşındaki anne ile 48 yaşındaki baba mahkeme emriyle tutuklanarak Ağır Ceza Mahkemesi karşısına çıkartılacakları 5 Mayıs’a kadar tutuklu kalmasına hükmedildiğini, Limasol’da 45 yaşındaki baba hakkında da 6 gün tutukluluk emri alındığını yazdı.

Habere göre Larnaka’daki olayda anne ile baba hakkında çocuk ticareti, erişkinlerin ve küçük çocuklara yönelik iş gücünü sömürüsü, cinsel istismar ve aile içi şiddet suçlamaları var. 41 yaşındaki annenin 5 çocuğun biyolojik annesi, 48 yaşındaki babanın da bugün reşit olan kızın üvey, geriye kalan çocukların biyolojik babası olduğu bilgisi verildi.

Anne ve baba, bugün erişkin olan kızın ailedeki durumu okulda öğretmenine söylemesi, öğretmenin de polis aile içi şiddet birimine ihbar etmesi sonucu ortaya çıktı. Çocuklardan görüntü kayıtlı ifade alındı. Bugün erişkin olan kız ifadesinde, henüz reşit olmadığı dönemde, annesinin bilgisi dahilinde, üvey babası olan kişi tarafından defalarca cinsel istismara uğradığını söyledi. Çocuklar, küçük yaştan beri zorla çiftliklerde ve tarlalarda ağır işlerde çalıştırıldıklarını, dayak yediklerini ve psikolojik şiddet gördüklerini söyledi.

Limasol’daki olay ise ebeveynleri boşanmış ve 10 yaşın altında olduğu belirtilen kız çocuğunun, biyolojik babası tarafından cinsel tacize uğradığını söylemesi üzerine ortaya çıktı. Şikayet üzerine polis babayı yakaladı ve hakkında mahkemeden 6 gün tutukluluk emri aldı.