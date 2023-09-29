Konunun Mecliste ele alınmasının bir gün sonrasında, Güney Kıbrıs’ta biri Lefkoşa Rum Kesimi, diğeri de Larnaka olmak üzere okullarda iki yeni ciddi şiddet olayı meydana geldiğini yazan Haravgi gazetesi, yaşanan olayların birinde maskeli öğrencilerin 13 yaşındaki bir öğrenciye tuzak kurduklarını ve başına vurduklarını, diğer durumda ise öğrencilerin başka bir arkadaşlarına vurduklarını ve diğer akranlarının da bunu videoya aldığını kaydetti.

13 yaşındaki öğrencinin olayı polise şikâyet ettiğini yazan gazete, yetkililerin sorumluluğu birbirlerine attıklarını, öte yandan ilgili yasanın ise etkin olmadığını ifade etti.

Elde ettiği bilgilere dayanarak, 5 çocuktan birinin zorbalığa uğradığını da kaydeden gazete, polisin 2022 yılında 508 çocuğa zorbalık davası ele aldığını ekledi.

Fileleftheros ise konuyla ilgili haberinde, son 15 gün içerisinde öğrenciler arasında 3 şiddet olayı yaşandığını yazdı.