Politis ve diğer gazeteler, Pazar gecesi Güney Lefkoşa’da bir eğlence mekanında çıkan kavganın bıçaklı yaralamayla sonuçlandığını, Limasol’da ise bir kişiye ait aracın kundaklandığını yazdı.

Politis, Lefkoşa’da yaşanan ilk olayda, bir eğlence mekanında çıkan kava sonucunda kimliği belirsiz bir kişinin, mekanda müşteri olarak bulunan 24 ve koruma olarak çalışan 38 yaşındaki kişileri bıçaklayarak kayıplara karıştığını aktardı.

Bıçaklı saldırıyı yapan şahsın polis tarafından arandığını da belirten gazete, bir diğer haberinde ise, Limasol’da bir kişinin ikinci kez kundaklama kurbanı olduğunu, 32 yaşındaki şahsın evinin önünde park halinde bulunan aracının yanıcı madde dökülerek yakıldığını yazdı.

Haberde, söz konusu şahsın daha önce de aracının kundaklandığı belirtilirken, büyümeden söndürülen yangın nedeniyle aracın ve yanında park halindeki başka bir aracın maddi hasar gördükleri bildirildi.