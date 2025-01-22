Politis gazetesi, seçim yasasında değişiklik yapılmasına yönelik 13 yasa tasarısının bugün, İçişleri Bakanlığı tarafından Bakanlar Kurulu’na sunulmasının beklendiğini ve önerilen yasa değişiklikleriyle, seçmenlerin daimi seçmen kütüğüne otomatik kaydının düzenlenmesi ile seçim prosedürüne katılımın teşvik edilmesine yönelik, oy kullanma yaşının 17’ye düşürülmesinin hedeflendiğini yazdı.

Haberde, seçmen kütüğüne otomatik kaydolabilmek için “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı olmak, 17 yaşını doldurmuş olmak, “Kıbrıs Cumhuriyeti sınırları” içerisinde ikamet ediyor olmak ve “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimliğine sahip olmak gerekeceği ifade edildi.