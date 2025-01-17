Alithia gazetesi “Meselede Diğer Karanlık Noktalar… Potamia Olayına Karışan, Ancak Kıbrıs Polisi Tarafından Aranan Kişilerden Biri Olmayan Kıbrıslı Türk Tutuklandı” başlık ve spotuyla manşete çektiği haberinde, Pakistanlının içinde bulunduğu aracı kullanan 39 yaşındaki Kongolu Alain Martial Tchantchou’nun dün, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhinde 8 günlük tutukluluk emri verildiğini yazdı.

Habere göre, soruşturma memuru Yannos Yannakos, mahkemede, Tchantchou’nun verdiği ifadede olayla ilgisi olduğunu ve Pakistanlının arabasında bulunduğunu kabul ettiğini; Pakistanlıyı Akropoli’deki açık bir alana götürerek canlı bıraktığını ve yürüyerek araçtan inen Pakistanlının içkiliymiş gibi sendelediğini söylediğini beyan etti.

Yannakos, polisin 13 Ocak’ta, Pakistanlının KKTC’den, yasadışı ikamet suçundan tutuklanmamak ve Rum makamları tarafından fark edilmeden Güney Kıbrıs’a geçmenin yollarını aradığını, Güney Kıbrıs’a geçebilmek için birileriyle 500 euro karşılığında anlaştığına dair ifade aldığını kaydederken, Tchantchou’nun insan kaçakçılığından sabıkası bulunduğunu söyledi.

Gazete, dava esnasında 8 Ocak’ta bir kaportacıdan alınan ifadenin de okunduğunu yazarak, kaportacının ifadesinde; Tchantchou’nun kullandığı kiralık aracı hasarın giderilmesi ve boyanması için kendisine götürdüğünü; kendisinin araç üzerinde delikler gördüğünü ve bunların nereden kaynaklandığını sorduğunu belirtti. Gazete, kaportacının ifadesinde Tchantchou’nun “araca demir saplandı” dediğini yazdı.

Habere göre, kaportacının yasadışı bir şeyler olduğunu anladığını ve hasarı gidermek için iki gün mühlet istediğini söylediğini; Tchantchou’nun aracı aynı gün almak istediğini ve endişeli göründüğünü kaydetti.

Kaportacının, aracın fotoğraflarını çektiğini ve polise verdiğini, polisin de aracın, araç kiralama işi yapan birine ait olduğunu tespit ettiğini ifade etti.

Gazete, Yannakos’un da aracı 23 Ekim’de kiralandığını ve düne kadar Tchantchou’nun tasarrufunda olduğunu, sözleşmenin de her ay yenilendiğinin belirlendiğini söylediğini yazdı.

Habere göre Yannakos, Tchantchou ile 3 Kıbrıslı Türkün Dereliköy üzerinden her gün Güney Kıbrıs’a sığınmacı geçirdiklerine dair iddiaların olduğunu ve bunun 6 Ocak’taki olaya karışan Navara marka aracın da içlerinde bulunduğu farklı araçlarla yapıldığını ileri sürdü.

Yannakos, üç Kıbrıslı Türk’ten birinin silahlı olduğunu ve İnsan Kaçakçılığını Önleme Şubesi ekiplerine zarar vermek istediğini de iddia etti.

Habere göre, Yannakos, Tchantchou’nun 15 Ocak’ta Eylence’de bulunan bir apartmanın bodrum katındaki kompresörlerin arkasında saklanırken tespit edildiğini; bulunduğunda kızının da kendisiyle birlikte olduğunu ve konuşmaması için eliyle kızının ağzını kapattığını kaydetti.

Tchantchou’nun cebinde 455 euro nakit para ile bir cep telefonu, evinde de 2 bin 380 euro nakit para ve bazı diğer deliller tespit edildiğini belirten Yannakos, tüm bulunanların emare olarak alındığını söyledi.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise, Rum polisi 3 Kıbrıslı Türkün peşindeyken, Kıbrıs Türk basınında, Mehmet Ali Uluçay isimli bir kişinin olaya müdahil olduğu gerekçesiyle, Girne Limanı’ndan “ND 127” plakalı çift kabin aracıyla kaçmaya çalışırken tutuklandığına dair haberler yer aldığını yazdı.

Gazete, Uluçay’ın aracında kurşun izi de tespit edildiğini ve tutuklanmasının, olayın diğer şüphelilerle ilgili boyutuna ışık tutabileceğini kaydetti.