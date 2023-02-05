Güney Kıbrıs’taki başkanlık seçimlerinde oy verme işlemi devam ediyor…

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Genel Seçim Başkanı Dr. Kostas Konstandinu, güncel oy kullanma oranlarını açıkladı.

Dr. Kostas Konstandinu’nun açıkladığı rakamlara göre, saat 17.00 itibariyle seçime katılım oranının yüzde 67,6 olduğu bildirildi.

2018 yılında yapılan Başkanlık seçimlerinde ise aynı saat itibari ile yüzde 66,2 oranında oy kullanıldığı açıklanmıştı.

Sandık çıkışlarında gerçekleştirilen “Exit Poll” anketlerinin sonuçları ise sandıkların kapanış saati olan 18.00’den itibaren yayınlanmaya başlanacak.

Seçim sonuçlarının 20.00 sularında açıklanması bekleniyor.