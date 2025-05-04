Güney Kıbrıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE su sıkıntısının giderilebilmesi için 15 adet mobilize su arıtma ünitesi hibe edilmesine rağmen, arıtma işleminin maliyeti nedeniyle suya zam gelmesi bekleniyor.

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Kathimerini gazetesi, arıtma ünitelerinin yaz için gereken su ihtiyacının tamamını karşılayacağını; ancak arıtma işleminin maliyetli olduğunu ve bunun da tüketicinin cebine yansıyacağını yazdı.

Haberde, Sayıştaylık verilerine dayanılarak, arıtma tesisinde işlenecek 1 metreküp suyun yaklaşık 2 euro maliyeti olduğu ve fiyatın yüzde 80’ini, arıtma ünitesinin kullanacağı elektrik enerjisinin oluşturduğu kaydedildi.