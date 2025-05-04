Güney Kıbrıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE su sıkıntısının giderilebilmesi için 15 adet mobilize su arıtma ünitesi hibe edilmesine rağmen, arıtma işleminin maliyeti nedeniyle suya zam gelmesi bekleniyor.

Kathimerini gazetesi, arıtma ünitelerinin yaz için gereken su ihtiyacının tamamını karşılayacağını; ancak arıtma işleminin maliyetli olduğunu ve bunun da tüketicinin cebine yansıyacağını yazdı.

Haberde, Sayıştaylık verilerine dayanılarak, arıtma tesisinde işlenecek 1 metreküp suyun yaklaşık 2 euro maliyeti olduğu ve fiyatın yüzde 80’ini, arıtma ünitesinin kullanacağı elektrik enerjisinin oluşturduğu kaydedildi.